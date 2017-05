Macron amplía su ventaja en los sondeos tras el debate televisado

El candidato socioliberal a la Presidencia de Francia, Emmnauel Macron, amplió su ventaja en los sondeos con la ultraderechista Marine Le Pen tras el cara a cara que el pasado miércoles enfrentó a ambos en la televisión, según las encuestas publicadas hoy, en el último día de campaña electoral.

De acuerdo con un sondeo encargado por la televisión "BFMTV" y efectuado un día después del debate, Macron obtendría el 62 % de los sufragios, tres puntos más que en el pasado estudio efectuado el martes, la víspera del cara a cara.

Al 24 % de votos que tuvo en la primera vuelta, Macron sumaría el 45 % de los que votaron por el conservador François Fillon, el 54 % de los que lo hicieron por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, y el 72 % de quienes apoyaron al socialista Benoît Hamon.

Le Pen, que obtuvo el 21,3 % el 23 de abril, tendría el 38 % de los sufragios el próximo domingo, gracias a que obtendría un 32 % de los votos de Fillon, un 14 % de los de Mélenchon y un 7 % de los de Hamon.

Otro sondeo, presentado por la radiotelevisión pública, augura un 61,5 % de votos para Macron, una progresión de 2,5 puntos respecto a comienzos de semana.

Los institutos demoscópicos que realizaron ambas encuestas señalaron que anticipan un descenso de la participación si se compara con la del pasado día 23. El primer sondeo la sitúa en el 68 %, diez puntos menos que en la primera vuelta, y el segundo en el 76 %.





Presidirá, no gobernará

Macron afirmó este jueves que si gana el próximo domingo, no tiene intención de interferir en el día a día de su Gobierno, sino "presidir" y consagrarse, sobre todo, a la política europea, a la exterior, a la defensa y a la educación.

"No quiero gobernar, quiero presidir", subrayó en una entrevista a la emisora "RTL" Macron, quien añadió que eso significa "no interferir en todos los campos ministeriales y no meterme en todo".

El favorito de las encuestas puntualizó que eso no supone que vaya a retirarse de la gestión, pero sí que se consagrará en particular, de acuerdo con las competencias del jefe del Estado fijadas en la Constitución, al papel de Francia en Europa y a la política exterior y de defensa.