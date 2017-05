Mundo

El partido de Macron no ficha a Valls pero no presentará candidato en su circunscripción

El movimiento del presidente electo francés, Emmanuel Macron, ha rechazado la oferta de incorporación lanzada por el ex primer ministro Manuel Valls, porque "no cumple los criterios", pero ha optado por no presentar candidato propio en su circunscripción.