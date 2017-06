Macron anima a Trump a "hacer nuestro planeta grande de nuevo"

Aprovechando la, ya mítica, frase de Donald Trump "make America great again" ("hacer a América grande de nuevo"), el recién elegido presidente de la República Francesa, Macron, aludió a Trump con un "make our planet great again" ("hacer nuestro planera grande de nuevo") como respuesta a la postura de Estados Unidos contra el cambio climático.

Emmanuel Macron dejó claro que Francia permanecerá en el Acuerdo de París con un discurso en inglés, emitido este jueves desde el Palacio del Elíseo, que ha dado la vuelta al mundo.

“Sin importar dónde vivamos, quiénes seamos, todos compartimos la misma responsabilidad: hacer grande a nuestro planeta de nuevo”, sentenció Macron.