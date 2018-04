Macron anuncia ante Trump que Francia quiere negociar un nuevo acuerdo nuclear con Irán

"Durante meses he dicho que no era un acuerdo suficiente, pero que no permitía tener cierto control sobre las actividades nucleares (de Irán) al menos hasta 2025. Por tanto, nos gustaría trabajar a partir de ahora en un nuevo acuerdo con Irán", ha dicho en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a Trump.

Las palabras de Macron suponen un giro en la postura mantenida por los países europeos, que han defendido el pacto sobre la industria atómica de la República Islámica como una garantía de estabilidad regional y han advertido sobre las nefastas consecuencias de revocarlo.

El líder galo se ha acercado a los postulados de Trump, que desde que llegó al cargo hace un año ha amenazado con tumbar el acuerdo nuclear porque sostiene que la nación persa lo está infringiendo, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ha verificado el cumplimiento por parte del régimen de los ayatolás.

Trump ha dado de plazo hasta el 12 de mayo, fecha en la que debe revisar la exención de las sanciones dictadas contra Teherán, a sus socios en el acuerdo nuclear --Rusia, China, Francia, Alemania y Reino Unido-- y al propio Irán para avanzar hacia un nuevo pacto.

Trump ha vuelto a calificar este martes de "insano" el pacto atómico. "Es un mal acuerdo (...) Nunca debería haberse firmado", ha insistido. No obstante, ha valorado que Macron esté dispuesto a negociar los términos para un nuevo tratado internacional. "Creo que estamos muy cerca de entendernos", ha declarado.

Irán, por su parte, ha reiterado en numerosas ocasiones que, si Estados Unidos tumba el acuerdo, resucitará su programa nuclear, apostillando que puede hacerlo rápidamente. Trump también ha contestado a este órdago: "Si nos amenazan de alguna manera, pagarán el precio".