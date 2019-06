Macron pide al sucesor de May "decencia y seriedad" para concluir el Brexit

"No sé quién vendrá después, no me quiero inmiscuir en la vida política británica, pero espero que tenga la misma decencia y el mismo espíritu de seriedad y de responsabilidad (que May)", ha declarado Macron a la prensa en Bruselas, al término de una cumbre a Veintisiete.

El mandatario galo ha querido reconocer la "lealtad y respeto" con que la 'premier' ha llevado las negociaciones con el resto de socios para tratar de pactar un divorcio ordenado.

Así ha agradecido a May que "nunca haya tomado como rehén" las conversaciones con los europeos y ha asegurado que el resto de líderes europeos la han tratado "siempre con gran respeto".

Macron, en cualquier caso, ha afirmado que el Brexit es "una mala noticia para Europa" y ha confiado que el proceso concluya con una decisión que lleve a buen puerto el proceso.