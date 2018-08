Macri sobre Fernández de Kirchner: "Muchos me dicen que no me conviene que Cristina vaya presa"

"Muchos me dicen que no me conviene que Cristina vaya presa, pero le conviene al país, es fundacional para Argentina", ha dicho en una entrevista con Andrés Oppenheimer para la cadena CNN en Español que se emitió el domingo por la noche (hora local).

"Lo que yo digo es que no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi Gobierno, estoy haciendo lo que le conviene al país y al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y presionando para que sucedan o no sucedan las cosas", ha explicado.

Macri se ha quejado, no obstante, de que los conocidos popularmente como 'cuadernos de las coimas', en los que el chófer Óscar Centeno habría apuntado los sobornos que habría cobrado el matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner a los empresarios a cambio de adjudicarles obras públicas, han impactado en la economía argentina.

La nación suramericana pasa nuevamente por un periodo de turbulencias económicas debido a la caída del peso respecto al dólar estadounidense, lo que ha disparado la inflación y ha llevado al Gobierno a solicitar un crédito de 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este escándalo de corrupción "ha generado una tensión adicional de los mercados sobre Argentina porque hacen equivocadamente un paralelismo con 'Lava Jato' (en Brasil)", ha indicado, recalcando que el caso brasileño perjudicaba al partido de Gobierno, mientras que los 'cuadernos de las coimas' afectan al Gobierno anterior.

Macri ha lamentado que este último caso de corrupción haya atraído la atención nacional e internacional. "Yo digo que en Argentina en los últimos 20 días bajó el 'rating' de (audiencia de) Netflix como nunca antes porque esto es superior a ver Netflix", ha bromeado.

El líder conservador ha prometido poner en marcha mecanismos "que nos aseguren que nunca más va a volver a pasar algo así". Entretanto, ha expresado su apoyo a la iniciativa que pretende cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner: "La Historia tiene que juzgar a las personas".

Fernández de Kirchner es fruto de numerosas investigaciones judiciales, la mayoría por corrupción, aunque la más grave se basa en la denuncia presentada por el difunto fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, por supuestamente encubrir a los sospechosos iraníes del mayor atentado cometido en Argentina.

La ex presidenta, ahora senadora, ya ha prestado declaraciones varias veces y la semana pasada la Policía Federal registró el edificio de Buenos Aires en el que vive. Fernández de Kirchner achaca esta ofensiva judicial a una persecución política por parte del Gobierno de Macri.