La MUD aclara que el diálogo con el Gobierno sigue suspendido por la falta de "garantías electorales"

El presidente dominicano, Danilo Medina, ha anunciado este jueves desde el Foro Económico Mundial de Davos que la MUD y el Gobierno volverán a reunirse el 28 y 29 de enero en Santo Domingo, sede del diálogo, para retomar las discusiones con las que pretenden encontrar una solución a la crisis política y económica que padece Venezuela.

Las partes debían haberse reunido en Santo Domingo la semana pasada pero la MUD canceló la cita en el último momento exigiendo al Gobierno que mostrara "un compromiso serio" a través de cesiones que permitan crear "las condiciones mínimas" para avanzar hacia la solución de la crisis.

El detonante fueron unas declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en las que dijo que la oposición delató al ex policía Óscar Pérez, que se convirtió en el hombre más buscado de Venezuela el 27 de junio, cuando robó un helicóptero de la Policía y atacó el Tribunal Supremo de Justicia y la sede de dicho Ministerio. El 15 de enero fue localizado en una localidad caraqueña y murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

El jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, corrigió dichas palabras, aclarando que la delegación de la MUD no había facilitado ninguna información sobre Pérez, y los ministros de Exteriores de los seis países que ejercen de mediadores --Chile, México, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas-- se pusieron a trabajar en una nueva fecha para la siguiente ronda de conversaciones.

"Presidente Medina, valoramos sinceramente todo su esfuerzo pero, si el Gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y, por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país", ha anunciado Florido en Twitter.

Para Florido, el diálogo está "moribundo" por la decisión de la Asamblea Constituyente de celebrar las elecciones presidenciales previstas para este año antes del 30 de abril. La MUD había pedido sacar las urnas a la calle pero pretendía pactar en estas negociaciones las condiciones en que debe hacerse para que el resultado sea creíble para todas las partes.

El líder de la delegación de la MUD ya avanzó, tras conocer la decisión de la Asamblea Constituyente, que para retomar las conversaciones en Santo Domingo "el régimen tiene que aceptar el documento planteado por los cancilleres (ministros de Exteriores de los seis países mediadores) en consenso el 1 y el 2 de diciembre, que plantea elecciones limpias/justas y un canal humanitario".

Además, Florido ha criticado este jueves la "cancelación" de Voluntad Popular --el partido comandado por el destacado opositor Leopoldo López y uno de los más importantes de la MUD-- como formación política en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El partido se ha negado a someterse a una inspección que ya superó el año pasado para renovar su inscripción en el CNE.

Este diálogo, que comenzó el 1 de diciembre, da continuidad a innumerables intentos en los últimos años para rebajar la escalada de tensión en Venezuela. Tanto las partes como la comunidad internacional creen que las elecciones proporcionarán la solución, pero cogen desprevenida a la MUD, dividida por las luchas internas, frente a un candidato claro por parte del 'chavismo': Nicolás Maduro.