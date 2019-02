MSF responde con "indignación" a un informe de la coalición saudí que le culpa de un ataque sufrido en Yemen

La plataforma creada por la coalición que lidera Arabia Saudí expuso el 16 de enero unas conclusiones sobre el incidente que, en opinión de MSF, son "inaceptables y contradictorias", al presentar a la organización como responsable y no como víctima.

El informe reconoce la autoría de la coalición, pero alega que MSF no tomó las medidas adecuadas para evitar el bombardeo. La ONG ha recalcado en un comunicado que compartió por escrito su ubicación al menos una docena de veces con el bloque árabe y que tenía visibles tres logotipos.

La directora de operaciones de MSF, Teresa Sancristoval, ha recordado que el Derecho Internacional Humanitario protege a todas las instalaciones médicas, aunque no estén señalizadas o su ubicación no haya sido compartidas. "La responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que las instalaciones protegidas no son atacadas es exclusiva de los actores armados del conflicto" y, por tanto, "no puede estar en los civiles ni en el personal médico".

El ataque se saldó sin víctimas mortales, pero el centro de tratamiento de cólera quedó inoperativo, con la importancia que ello tenía para una zona donde viven más de un millón de personas.

La de junio no fue la primera vez en que instalaciones de MSF fueron alcanzadas por ataques aéreos de la coalición, ya que la ONG suma un total de cinco agresiones desde que estalló la guerra en marzo de 2015. La organización ha advertido de que el acceso a sus centros es "crucial" en un país donde más de 11 millones de personas sufren graves necesidades.