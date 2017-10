MSF denuncia el "infierno" de los migrantes en Libia y alerta del crecimiento de la industria del secuestro

El jefe de misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Libia, Jean Guy Vataux, ha denunciado el "infierno" que sufren los inmigrantes y los refugiados en Libia por intentar alcanzar Europa cruzando el mar Mediterráneo, al tiempo que ha advertido del crecimiento que está experimentando la "industria" del secuestro de migrantes en la región.

El responsable de MSF ha relatado el trabajo que realiza su organización en Libia, donde tiene equipos médicos encargados de dar atención sanitaria a los inmigrantes y refugiados recluidos en siete centros de detención en Trípoli y cuatro en Misrata, y ha explicado la "pesadilla" que sufren estas personas desde que llegan al país para intentar embarcarse con destino a Europa.

"No hay ningún centro que haya mejorado su situación y en algunas partes la situación se ha deteriorado. Por ejemplo, las salidas desde Libia se han detenido y los inmigrantes se han quedado bloqueados. Creemos que es consecuencia de las políticas de algunos países europeos de bloquear las salidas. Suponemos que los inmigrantes tienen que permanecer más tiempo en ese infierno, sea el centro de detención o fuera", ha explicado, en una entrevista telefónica concedida a Europa Press.

Guy Vataux ha subrayado que la situación que viven los migrantes en Libia es "muy difícil" y que, además, ahora afrontan un "desarrollo de la industria del secuestro". "No tenemos cifras pero los inmigrantes están sufriendo cada vez más el secuestro. La situación se está deteriorando", ha asegurado.

El responsable de MSF ha señalado que su organización lleva desde 2016 dando atención sanitaria a los inmigrantes y refugiados que están recluidos. "Proporcionamos consultas médicas para los que lo necesitan y organizamos traslados a hospitales para los casos graves", ha indicado. Además, la ONG también da atención médica a los migrantes que se dirigen hacia la costa, a su paso por la localidad de Bani Walid.

"En los centros de detención hay consecuencias psicológicas, que nosotros intentamos tratar. Hay casos de diarrea aguda, sarna.. Tenemos casos de traumas de salud mental, todo ese tipo de consecuencias médicas", ha explicado Guy Vataux.

En este sentido, ha subrayado la incertidumbre que viven los refugiados e inmigrantes en esos centros, sin saber por qué están allí encerrados y, en mucho casos, sin que medie un proceso judicial. "Ellos no saben cuánto tiempo van a estar allí. No saben si les van a volver a mandar a casa o de vuelta a la ciudad", ha afirmado.

El jefe de misión de MSF en Libia ha denunciado que las condiciones de vida en algunos de los centros son "realmente horribles", con casos de "sobrepoblación, "falta de comida" y agua ni condiciones de higiene. "Además está el tema de la violencia, que es muy predominante en esos centros de detención", ha asegurado. "La mayoría de los problemas no son médicos y no hay nada que se esté haciendo para ayudarles", ha añadido.

UNA "FOBIA" A INMIGRANTES POR SOSPECHA DE INFECCIONES

Guy Vataux ha alertado, además, de que en Libia existe una "fobia" con los inmigrantes por considerarlos sospechosos de tener infecciones como el VIH. "Se les deniega el acceso a las instalaciones sanitarias públicas por este miedo a quedar infectado por el VIH. Es un poco irracional, pero es extremadamente visible en Libia", ha contado

En este sentido, ha señalado que hay casos en los que MSF se encarga de organizar un traslado de un inmigrante desde un centro de detención a un hospital y de pagar su tratamiento porque su estado es grave y el centro ha rechazado aceptarlo por "sospechas de infección o por infección confirmada".

"La situación es muy mala. Hay sobrepoblación, malas condiciones de saneamiento, no hay suficiente comida y tienes a muchas personas que no saben qué es lo que les va a suceder. La situación de los detenidos en los centros en Libia no es aceptable", ha recalcado.

Guy Vataux ha dejado claro, no obstante, que los centros de detención de inmigrantes representan "solo una pequeña parte de la historia" que viven una personas que intentan llegar a Europa y que terminan "pasando una pesadilla". "Cuando entran en Libia, pasan por las redes de tráfico de personas. Esas organizaciones tratan a los inmigrantes de una forma extremadamente mala. En algunas ocasiones incluso peor que en los centros de detención", ha advertido.

La primera "experiencia terrible" que viven los migrantes llega cuando caen en manos de las organizaciones de tráfico de personas, que les meten en espacios pequeños y sin comida y les extorsionan antes de trasladarles a la costa, según ha relatado Guy Vataux. Luego llegan en algunos casos los secuestros y, finalmente, si no logran llegar a Europa, vuelven a Libia y les llevan a los centros de detención. "Los centros de detención no tienen buenas condiciones pero, al mismo tiempo, han estado afrontando condiciones horribles antes de llegar a esos centros de detención", ha señalado.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

El jefe de misión de MSF ha explicado que su organización también da asistencia en materia de salud mental en los centros de detención de inmigrantes y refugiados, aunque el problema que afrontan los pacientes es que su "trauma" sigue presente porque continúan privados de libertad.

"Tratamos de aportar un pequeño cuidado psicológico pero no está funcionando bien en las circunstancias actuales. La única manera de que nosotros tengamos un mayor impacto frente a esas patologías sería que ellos estuvieran en un lugar seguro con unas condiciones básicas", ha indicado.

Preguntado sobre si ve alguna perspectiva de mejora en los próximos meses para los inmigrantes que permanecen en Libia, ha dejado claro que "no hay una salida fácil" y ha subrayado que es necesario que las autoridades libias y la Unión Europea se impliquen para conseguir mejorar la situación a largo plazo.

"El problema de la mejora de las condiciones de los inmigrantes en Libia tiene que ser afrontada por las autoridades libias, por qué no con la ayuda de Europa, pero no será una rápida mejora. Al mismo tiempo que se intenta mejorarlo en Libia, hay que garantizar que los migrantes no tengan que pasar mucho tiempo allí", ha señalado.

"Con todos esos chicos que están ahora en Libia, que están atascados en Libia en esas circunstancias, creo que debemos encontrar el modo de que puedan salir de allí", ha concluido.