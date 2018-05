MSF denuncia que hay miles de personas atrapadas por los enfrentamientos en el norte de Sudán del Sur

La ONG ha indicado que el alto nivel de violencia, con violaciones en grupo y asesinatos masivos incluidos y aldeas saqueadas y quemadas, está impidiendo que la población tenga acceso a servicios básicos. Como consecuencia de los enfrentamientos, miles de personas han tenido que refugiarse en el bosque, los pantanos y las islas de la zona, en algunos casos viéndose desplazadas en más de una ocasión.

"Entraron en la aldea a las 6 de la mañana, cuando estábamos durmiendo. No tuvimos tiempo de llevarnos nada", relata a MSF una madre de nueve hijos, uno de los cuales resultó herido de bala en el pecho por los disparos de los atacantes, que quemaron casas "con personas todavía dentro".

La localidad a la que llegaron en busca de atención médica también fue atacada por los mismos hombres armados, pero en esa ocasión no pudieron escapar, "así que nos escondimos tirados en el suelo y no nos encontraron". "Cuando volvió la calma, huimos al bosque", precisa.

Muchos de quienes han huido de la violencia llevan cuatro semanas sin acceso a cobijo, agua potable y comida y con escaso acceso a atención sanitaria, ha resaltado MSF, incidiendo en que las condiciones en las que viven deja a los más vulnerables, como niños y embarazadas, en riesgo de contraer enfermedades.

Según ha explicado la coordinadora médica de MSF en Sudán del Sur, Georgina Brown, por ahora, la mayoría de los casos que están atendiendo sus equipos son de diarrea acuosa e infecciones respiratorias y de la piel, además de problemas musculares y de articulaciones. Todo ello está relacionado "con las malas condiciones de vida", ha precisado, advirtiendo de que "con la llegada de la estación de lluvias más personas podrían enfermar".

Los equipos de MSF han ofrecido atención médica básica a las comunidades a las que han podido tener acceso, incluidas víctimas de violencia sexual. Brown indicado que el número de casos de violencia sexual que están atendiendo son "muy preocupantes" ya que por ejemplo en una localidad trataron a 21 en 48 horas y en otra a otras 20.

"Sin embargo, sabemos que muchos supervivientes no reciben ningún tratamiento. La gente sigue aún escondida en el bosque y las zonas pantanosas porque tienen miedo de la continuada violencia y por tanto no tienen acceso a servicios básicos, incluida atención sanitaria", ha subrayado la responsable de MSF. "Hasta que la violencia no remita, no podremos llegar a estas personas con el tratamiento que necesitan", ha lamentado.

Por otra parte, MSF ha denunciado que se han producido ataques contra instalaciones sanitarias que han privado a la población local de la atención que requiere. En este sentido, ha indicado que sus suministros médicos han sido saqueados en dos de los lugares en los que trabaja y sus instalaciones destruidas.

Los dos condados afectados por esta ola de violencia son en los que se declaró durante unos meses en 2017 la situación de hambruna. MSF ha denunciado que en los más de cuatro años que dura la guerra civil en Sudán del Sur, "la población civil ha sido atacada directamente por todas las partes enfrentadas y obligadas a vivir a la fuga con un acceso limitado a agua, comida, cobijo y asistencia médica vital".