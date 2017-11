El MAIB rechaza participar en las próximas elecciones en Guinea Ecuatorial y defiende la abstención

El partido opositor ecuatoguineano Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB) ha rechazado participar en las elecciones legislativas y municipales que se celebrarán este domingo, una cita en la que ha abogado por defender las abstención de los electores.

En un comunicado, el MAIB ha recordado que el 12 de noviembre cumplirá 24 años de presencia en "el escenario político de Guinea Ecuatorial" y que cuando se creó la formación publicó un manifiesto dirigido al presidente del país, Teodoro Obiang Nguema "exigiéndole diálogo".

En dicho manifiesto, el MAIB ya dejó claro que "el pueblo bubi" no participaría en las siguientes elecciones, convocadas en 1993, "ni en cualquier otra consulta electoral en el marco del llamado Proceso de Democratización de Guinea Ecuatorial".

"Transcurrido 24 años de entrega del Manifiesto, el MAIB entiende que, con los hechos políticos constatados desde 1993, cuyas consecuencias políticas, económicas y sociales están bajo conocimiento de todos, Guinea Ecuatorial sigue siendo un Estado-Policía, oprimido y sojuzgado por el régimen militar de Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979", ha señalado el MAIB.

En este sentido, el Movimiento por la Autodeterminación de la Isla de Bioko ha asegurado que cualquier ciudadano puede presentarse como candidato de una formación política en las próximas elecciones pero ha pedido que no se le involucre en los comicios porque no quiere participar en ellos. "El MAIB, sus dirigentes y activistas no son parte de ningún proceso electoral convocado por Teodoro Obiang Nguema", ha subrayado.

En esta misma línea, el partido opositor ha asegurado que "se ratifica" en su mensaje de "abstención" para todas las elecciones convocadas por el presidente ecuatoguineano. "Tras 24 años de una lucha política pacífica continuada, queremos recordar y rendir homenaje a todos aquellos compañeros de lucha que han perdido sus vidas por defender nuestras reivindicaciones políticas", ha indicado.

Los miembros del MAIB han asegurado que ya han recorrido "un largo camino" y han superado "grandes dificultades" y ahora "la respuesta está a la vuelta de la esquina" y "la victoria del pueblo sobre la dictadura" a su "alcance".

"Animamos a nuestros activistas y a los pueblos de Guinea Ecuatorial a la hora de desprenderse de la tiranía de Obiang Nguema que ahoga las esperanzas de todos", ha concluido.