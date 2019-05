El M5S ratifica a Di Maio como su líder tras los malos resultados del partido en las elecciones europeas

El Movimiento 5 Estrellas (M5S) ha confirmado a Luigi di Maio como su líder con el 80 por ciento de los más de 56.000 votos emitidos, tras los malos resultados obtenidos por el partido político en las elecciones europeas del pasado domingo, que han debilitado aún más la posición del M5S en el Gobierno de coalición con la Liga de Matteo Salvini.

Un total de 56.127 personas han participado en la consulta realizada por el M5S a través de la plataforma digital Rousseau, de las cuales 44.849 han respondido 'sí' a la pregunta de si quieren que Di Maio siga siendo el "jefe político" de la formación antisistema. Otras 11.278 han dicho 'no'.

El M5S ha destacado que se trata de "un récord mundial (de participación) para una votación 'on line' realizada en un solo día por un partido político", a pesar de que, según ha denunciado, Rousseau ha sufrido hasta tres ciberataques a lo largo de la jornada.

"Nuestro viaje acaba de empezar, pero la prueba de hoy es un paso real hacia delante para Rousseau, para la democracia digital y para el Movimiento 5 Estrellas", ha afirmado el M5S en un comunicado.

Di Maio ha reaccionado en Facebook dando las gracias "a todos, a los que me han confirmado (en el cargo), a los que se han abstenido y a los que han votado en contra". "No se me sube a la cabeza. Este es el momento de la humildad", ha declarado.

Además, ha avanzado que, una vez resuelta la cuestión del liderazgo interno, se abre la etapa de la reestructuración del M5S para que esté "mas cerca de los ciudadanos, en los territorios", y destacar su "identidad". "No voy a perder tiempo. Mañana ya tendréis novedades", ha emplazado.

BATACAZO ELECTORAL

El M5S quedó relegado al tercer puesto, con un 17 por ciento, siendo superado por el Partido Democrático (22 por ciento) que había desaparecido de la escena italiana tras la caída del Gobierno de Paolo Gentiloni en 2018. El triunfador de la noche electoral fue la Liga de Salvini, con un 34 por ciento.

Estos resultados han puesto en cuestión la continuidad del Gobierno de coalición porque la Liga emerge como primera fuerza política de Italia, en una posición que, de confirmarse en unas elecciones generales, podría permitirle gobernar sin el M5S.

El primer ministro, Giuseppe Conte, reunió el miércoles a sus dos viceprimeros ministros, Di Maio y Salvini, para pedirles que sus respectivas formaciones aclaren sus posiciones de modo que el "Gobierno del cambio" pueda seguir adelante.

"No habrá elecciones anticipadas. En septiembre estaremos preparando el presupuesto", ha contestado este jueves Salvini preguntado por la prensa sobre si el Ejecutivo caerá. "Si quisiera derribar el Gobierno no pasaría día y noche poniendo en común propuestas políticas. No quiero elecciones anticipadas", ha zanjado desde el Parlamento.