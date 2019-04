Lukashenko promete que Bielorrusia celebrará elecciones presidenciales en 2020

Lukashenko ha pronunciado este viernes su discurso anual a la nación y ha salido al paso de las especulaciones sobre un posible cambio del inminente calendario electoral, que comenzará este 2019 con eelcciones parlamentarias. Así, ha apelado a la Constitución para confirmar que no habrá cambios y desmentir las dudas de algunos "denominados políticos".

"No voy a buscar factores favorables o el momento oportuno. Las elecciones presidenciales deberían tener lugar en 2020, así que así será independientemente de lo que ocurra en el país", ha recalcado, según informa la agencia de noticias oficial Belta. "No jugaremos con la gente ni organizaremos juegos políticos por interés de una persona", ha apostillado.

Lukashenko también ha prometido que no favorecerá "un tipo de sistema" que le permita mantener el poder una vez que abandone la Presidencia. "Pienso en el futuro de mi país, no en el poder. Ya basta, dejad de escribir sobre esto. Quienes lo piensan son unos incompetentes", ha declarado, al anticipar una posible reforma constitucional que redistribuya competencias entre las principales instituciones.

El mandatario se presentará a la reelección en los comicios de 2020 y por ahora no ha puesto fecha a su salida, a pesar de que durante estos últimos meses ha hecho ver que no permanecerá en el cargo de forma vitalicia y que no orquestará ningún traspaso de poder a alguno de sus hijos. En las anteriores elecciones, celebradas en 2015, Lukashenko arrasó con un 87 por ciento de los votos, aunque los observadores occidentales pusieron en duda dicha cita.