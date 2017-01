Luces y sombras: el legado de Obama en cinco claves

El primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, el político que iba a abrir una nueva era en los Estados Unidos y el senador por Illinois que gozaba de la admiración de la izquierda europea deja hoy, 20 de enero 2017, la Casa Blanca tras 8 años al frente de la primera potencia mundial.

Aunque aún es pronto para hacer balance del mandato de Obama, sí que se pueden sacar algunas conclusiones de lo que han sido estos ocho años con sus luces y sus sombras.

Economía: Pese al incremento de la desigualdad que se ha producido durante su Administración, lo cierto es que Obama se encontró un país sumido en una profunda crisis económica con una de las tasas de desempleó más alta de las últimas décadas y que superaban el 10%, algo insólito en un país como Estados Unidos, y lo deja con una tasa del 4%. En concreto, en la era Obama se han creado 12 millones de empleos. Cuestión aparte es la calidad de esos empleos ya que los salarios se han estancado y la pobreza no ha disminuido.

Sanidad. Ha sido uno de los temas prioritarios en la agenda del ya ex presidente: extender el seguro médico a todos los estadounidenses. La reforma sanitaria siempre ha sido un tema polémico en Estados Unidos y quienes intentaron llevar a cabo esta iniciativa en anteriores ocasiones fracasaron como en el caso de Bill Clinton. Por ello, Obama se ha jugado buena parte de su capital político en sacar adelante su reforma sanitaria que contó con la oposición del Partido Republicano. Sin embargo, el ex presidente no ha conseguido lograr la cobertura universal de la sanidad, aunque ha logrado extender el seguro médico a 20 millones de personas. Ha sido pues una reforma a medias.

La cuestión racial. La llegada del primer presidente a negro a la Casa Blanca generó grandes expectativas entre la comunidad afroamericana por el simbolismo que representaba. Suponía además una esperanza para poner coto o reducir las tensiones raciales en Estados Unidos. Sin embargo, ocho años después de que Obama llegase a la Presidencia, la cuestión sigue latente tal y como se ha comprobado con los disturbios raciales que se han producido en los dos últimos años en suelo norteamericano.

Política exterior. Habrá que esperar algunos años para ver si dos de los aspectos claves de la política exterior de Obama han sido acertados o no. Nos referimos al restablecimiento de relaciones con Cuba y al acuerdo nuclear con Irán, éste último ha provocado que las relaciones con Israel alcanzasen unos niveles de tensión nunca vistos hasta ahora. Pero aparte de esto, durante el periodo de Obama hemos visto cómo aumentaba la influencia de Rusia en la esfera internacional y el nacimiento de Estado Islámico.

¿Cómo deja el partido demócrata? Si bien Obama deja la Casa Blanca con un alto índice aprobación, superior al 60%, no sucede lo mismo con su partido, que tiene por delante dos años, hasta las midterm de 2018 para renovarse. No en vano, el Partido Demócrata ha perdido tanto las últimas elecciones presidenciales como las midterm de 2014, lo que ha provocado que, no solo un republicano presida Estados Unidos, sino también que este partido tenga mayoría tanto en el Congreso como en el Senado. Los demócratas se enfrentan ahora a un periodo en el que deberán reformular su discurso para conectar con el electorado estadounidense, un electorado muy diferente que el que votó a Obama en 2008 y 2012.