López Obrador acepta la dimisión de la ministra de Medio Ambiente por retrasar un vuelo al llegar tarde

"Es un caso lamentable", ha dicho López Obrador en la rueda de prensa diaria. "Yo en lo personal quiero mucho a Josefa --es una mujer de muy buenos sentimientos--, pero cometió un error y no se podía pasar", ha explicado.

López Obrador ha contado que él la llamó por teléfono durante el fin de semana "para encargarla un asunto de San Luis Potosí" y ella le confesó lo que había pasado. En ese mismo instante, puso su cargo a disposición del mandatario mexicano porque "no quería afectar a la transformación que estamos llevando a cabo".

González también hizo pública la historia vía Twitter. "El día de ayer causé un retraso a los pasajeros y la tripulación de un vuelo comercial", dijo. También aprovechó para anunciar su dimisión. "El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios", sostuvo.

AMLO, como le ha bautizado la prensa local, ha defendido su decisión de aceptar la renuncia de González. "Nosotros no tenemos derecho a fallar en nada porque, si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política y no se puede encabezar una transformación", ha afirmado.

López Obrador ha anunciado que González será sustituida por Víctor Manuel Toledo, "especialista en la materia". Interrogado sobre si habrá una remodelación de Gobierno para volver al equilibrio de género, con ocho hombres y ocho mujeres, ha contestado: "A lo mejor va a haber otros cambios y ahí ya se equilibra".

Esta es la segunda dimisión en menos de una semana de un alto cargo del Ejecutivo de López Obrador. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, renunció el pasado martes por la "perniciosa injerencia" del Ministerio de Hacienda por recortar gastos.