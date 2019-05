López Obrador subraya que no dará impunidad "a nadie" tras las acciones judiciales contra altos ejecutivos

López Obrador ha aclarado en la rueda de prensa diaria que las investigaciones contra Ancira y Lozoya se iniciaron durante la anterior Administración de Enrique Peña Nieto, si bien "la instrucciones del Ejecutivo es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie".

"Lo que puedo decir es que no hay persecución política, son hechos o presuntos delitos que se tienen que perseguir y castigar, eso es todo", ha dicho, aseverando que su "fuerte" no es la "venganza". "No conozco a ninguno de los dos", ha enfatizado, según informa la prensa local.

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General registraron el martes por la noche (hora local) la casa de Lozoya, en un operativo de seguridad que incluyó helicópteros, de acuerdo con el abogado del ex jefe de PEMEX, Javier Coello.

Las autoridades judiciales dictaron órdenes de detención contra Lozoya y Ancira por cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero solo se ha ejecutado la del antiguo presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), que fue arrestado el martes en Palma de Mallorca. México tiene 40 días para pedir su extradición.

La defensa de Lozoya, por su parte, presentó un recurso de amparo que ha logrado frenar su detención. La orden de captura en su contra permanecerá en suspenso hasta que el 4 de junio se celebre una audiencia judicial para abordar la cuestión.