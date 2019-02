López Obrador pide que la ayuda humanitaria "no se mezcle" con la política en Venezuela

"Deseamos que dialoguen las partes, que haya una solución pacífica, que no se use la fuerza, que se aleje la violencia y que haya oportunidad para la diplomacia", ha reiterado López Obrador, al ser interrogado en rueda de prensa por su neutralidad en relación a Venezuela.

México, al contrario que otros países de la región, no ha reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y junto a Uruguay ha lanzado una iniciativa para promover el diálogo. El entorno de Guaidó ha rechazado este tipo de mediación por considerar que solo sirve para que el régimen de Nicolás Maduro perviva en el poder.

Sobre la ayuda humanitaria, a la que Guaidó ya ha puesto fecha --23 de febrero--, López Obrador ha pedido "que no se mezcle con posturas políticas" y "que se acuda a la ONU". "Que sea por ese medio que se dé toda la ayuda humanitaria al pueblo venezolano, como se tiene que dar ayuda humanitaria a todos los pueblos", ha apostillado.

El presidente mexicano ha aclarado que su postura "no es estar a favor o en contra de ningún gobierno", sino que se trata de una defensa de los principios constitucionales de "no intervención" y de "autodeterminación de los pueblos". En este sentido, ha afirmado que no es tanto una posición de gobierno como de país: "Es parte de nuestra historia".