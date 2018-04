López Obrador cree viable el nuevo aeropuerto de México si se construye sin dinero público

El Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) se ha convertido en caballo de batalla de la campaña electoral, ya que la derecha y el empresariado mexicano defienden la necesidad del aeropuerto frente a López Obrador, que lo considera innecesario.

"Se puede. Estaría dispuesto si no se usa dinero público. Estaría yo dispuesto (...). Si es concesión no me importaría. Lo que no quiero es que se use dinero de los mexicanos, dinero público", ha declarado durante un encuentro con consejeros de Citibanamex y directores de los 20 mayores fondos de inversión del mundo, al que tuvo acceso el diario 'La Jornada'.

"Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo solamente tengo un amo, que es el pueblo de México", ha añadido. Después López Obrador ha destacado que este encuentro fue positivo para dar información de primera mano, "porque hay mucha guerra sucia; quieren asustar a empresarios, a inversionistas y es bueno que ellos nos escuchen".

Además, López Obrador ha destacado que las encuestas le favorecen porque "ya andamos arriba de 50 puntos y aunque se unan los (otros) candidatos (el panista Ricardo Anaya, y el de la coalición Todos por México, José Antonio Meade) no podrían alcanzarnos (...). Anaya y Meade suman 23-24 (puntos)", ha destacado.