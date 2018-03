López Obrador reprocha a Anaya su machismo por decir que "le faltan pantalones" para debatir

"Me están retando hasta con malas formas, de manera machista. Es muy machista eso. Mejor les digo amor y paz. Yo nada más les pido que me respeten. Eso que me faltan pantalones, eso sí calienta", ha afirmado López Obrador entre risas tras una reunión con empresarios en Zacatecas.

Así, López Obrador ha subrayado que rechaza participar en debates antes de que comience formalmente la campaña para las elecciones presidenciales del 1 de julio porque le quieren "trampear".

"Me quieren echar montón, me quieren trampear. Pero mis asesores, los rusos de Catemaco, de Tuxtla Chico, y de Tepetitán, me dicen que no caiga en ninguna provocación. 'Andrésmanuelovich tú tranquilo, ahí llévatela poco a poco como pateando un bote'", ha bromeado en referencia a las acusaciones de injerencia rusa en la campaña.

"Yo ya decidí que no me voy a confrontar, la gente no quiere pleitos. Ellos son muy peleoneros, hasta me llama la atención, no sé qué les está pasando", ha apostillado.

Anaya, candidato de la coalición PAN-PRD-MC, retó a López Obrador a debatir "para ver si tiene ideas y pantalones" y otros candidatos también han lanzado el guante a López Obrador, favorito en las encuestas.