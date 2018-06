Londres propone a Bruselas un plan temporal para evitar una 'frontera dura' en Irlanda tras el Brexit

BRUSELAS 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, ha publicado este jueves una nueva propuesta temporal con la que pretende evitar la vuelta a una 'frontera dura' entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda tras el Brexit, sobre la cual el negociador jefe del bando europeo, Michel Barnier, ya ha reaccionado en Twitter para recordar que el 'plan de contingencia' no puede ser temporal aunque estudiará el documento.

El plan británico supondría la alineación de todo Reino Unido, y no solo Irlanda del Norte, con la unión aduanera durante un periodo de un año desde el fin del periodo de transición --es decir, a partir de diciembre de 2020--, y solo se aplicaría en el caso de que llegado ese momento no existiera todavía un acuerdo sobre la relación futura entre Londres y Bruselas.

"Reino Unido tiene claro que el acuerdo aduanero temporal, en el caso de que se necesite (recurrir a él), debe ser limitado en el tiempo", dice el documento que el Gobierno británico ha enviado a Bruselas. Asimismo, Londres espera que el futuro acuerdo con la UE "se implemente a finales de diciembre de 2021 como muy tarde".

No obstante, esta última propuesta de May no especifica qué pasaría en el caso de que las negociaciones del Brexit acaben sin acuerdo, una posibilidad que ninguno de los bandos descarta por completo, y motivo por el cual Bruselas insiste en que exista ese 'plan de contingencia' para la cuestión fronteriza en la isla de Irlanda. "Hay una serie de opciones sobre cómo un límite en el tiempo podría funcionar, que Reino Unido propondrá y discutirá con la UE", dice el texto.

Barnier se ha comprometido a analizar el documento, que llega en una semana de ronda de negociaciones en Bruselas, aunque ha apuntado a que debe cumplir con tres premisas básicas: ser una "solución efectiva" para evitar una 'frontera dura' en Irlanda, respetar la integridad de la unión aduanera y el mercado único y ser válida "en todas las condiciones", lo que incluye un escenario de falta de acuerdo entre la UE y Reino Unido.

Esta última exigencia es clave, ya que fuentes comunitarias apuntan a que Bruselas "no cambiará su posición" respecto a la exigencia de que la propuesta no tenga una fecha límite: cualquier 'plan de contingencia' para la isla debe aplicarse automáticamente "a no ser que se encuentre otra solución" o "hasta que se encuentre una salida".

Por su parte, el primer ministro de la República de Irlanda, Leo Varadkar, ya ha dicho en ese sentido que cualquier propuesta con fecha límite "no sería aceptable" para su Gobierno. El plan "debe ser aplicable hasta que exista una nueva relación (acordada) entre la UE y Reino Unido que evite una frontera dura", y ha insistido en que ese principio es el que respaldan "los 27 países miembros de la UE".

Barnier comparecerá este viernes en rueda de prensa en la sede principal de la Comisión Europea en Bruselas para comunicar el análisis del equipo negociador europeo, que él encabeza, sobre esta última propuesta británica, aunque fuentes comunitarias dan por hecho que no se aceptará ningún plan que establezca un límite temporal.