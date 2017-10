Conoce la lista de todos los galardonados con el Nobel en 2017

Honor, gloria y un jugoso premio en metálico. Eso es todo lo que se llevan los que consiguen grabar su nombre con letras de oro entre los ganadores del premio Nobel, la máxima distinción sueca a la que cualquier estudio científico puede llegar. Con la publicación este lunes del nombre del erróneamente conocido como Nobel de Economía o ‘sexto Nobel’ se cierra la lista de reconocimientos este año.

Desde el psicoanálisis del consumo hasta un estudio con base en el comportamiento de las moscas de la fruta, estos son los galardonados con el premio Nobel 2017:

Física

1000 científicos, 20 nacionalidades y 40 años de trabajo para confirmar la existencias de unas ondas que Albert Einstein ya predijo.

No obstante no hay que desmerecer el trabajo de estos científicos estadounidenes: la confirmación científica de que estas ondas existen sólo ha podido llegar con el árduo esfuerzo del equipo capitaneado por los estadounidenses Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne. La medición, producida en 2015, supone la prueba de la existencia en el espacio de un nuevo tipo de oscilaciones “extremadamente débiles”, la reminiscencia en el espacio de un choque entre dos agujeros negros sucedido hace 1.300 millones de años. Una prometedora revolución en la astrofísica, tal y como anuncian desde la academia sueca.

Economía

El estadounidense de 72 años Richard H. Thaler, de la Universidad de Chicago, ha conseguido el llamado ‘sexto Nobel’, el único que Alfred Nobel no creó.

Thaler ha integrado economía y psicología para explorar "cómo las limitaciones en el raciocinio, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan a las decisiones individuales y a las tendencias en el mercado". Analiza el comportamiento de las personas cuando toman decisiones económicas, creando una teoría totalmente alternativa a la imperante, que asumía que las personas tenían buen acceso a la información y podían procesarla de forma correcta. Algo que, según cuenta Thaler en su estudio, dista mucho de la realidad.

Literatura

El británico Kazuo Ishiguro ha sido el sucesor del poeta y cantante Bob Dylan en el premio Nobel de Literatura 2017. La academia ha reconocido sus "novelas de gran fuerza emocional", una obra que descubre "el abismo más allá de nuestro ilusorio sentimiento de conexión con el mundo".

Ishiguro es autor de ocho libros, entre los que destaca The Remains of the Day (1989), cuyo título en español es Los restos del día, pero más conocido como Lo que queda del día, historia llevada a la gran pantalla en 1993.

Nacido en Japón, llegó a Reino Unido en 1960 a la edad de cinco años. Allí desarrolló su carrera como filólogo en la Universidad de Kent. Con su último trabajo titulado The buried giant (El gigante enterrado, 2015) exploró "cómo la memoria se relaciona con el olvido, la historia con el presente y la fantasía con la realidad", según aplaude el fallo.

Química

“Ahora todos sabrán qué hacía durante mis periodos de ‘ausencia mental’”. Así reaccionaba el profesor germano-estadounidense Joachim Frank tras conocer que se había llevado el tan ansiado reconocimiento sueco, compartido con el sueco Jacques Dubochet y el británico Richard Henderson.

Su logro ha sido la criomicroscopía, un nuevo método para observar todas las intimidades y entresijos de las moléculas a través de la congelación. Con la nueva técnica, se puede congelar de forma muy rápida la muestra a observar para refractar los electrones del microscópio y crear un proceso bautizado como vitrificación. El proceso se complementa con la creación de tecnología para transformar las imágenes en dos dimensiones conseguidas en una fiel recreación 3D de las moléculas. Un logro con el que puede observarse componentes celulares y otras moléculas como nunca antes, y del que Frank se muestra orgullo. “Para mí las más guays son las ribosomas”.

Paz

En medio de todo el conflicto nuclear con Corea del Norte, el Nobel de la Paz ha recaído, no por casualidad, en la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares.

Se trata de una coalición de asociaciones que se extiende a 100 países de todo el mundo con el fin de "estigmatizar, prohibir y eliminar" el armamento nuclear.

La academia ha justificado el reconocimiento por “llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias y catastróficas de cualquier uso de las armas nucleares”. Un anuncio que llegaba con mención expresa a la tensa situación con las amenazas nucleares: en el anuncio la academia lamentó que de los 122 países participantes en la campaña no participases “ninguno de los países que tienen armas nucleares", entre ellos EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia y China.

Este premio, agregó el fallo, supone también " un llamamiento" a estos países para que inicien "negociaciones serias" para la “eliminación del total de 15.000 armas nucleares que hay en todo el mundo”.

Medicina y fisiología

Nuestras células saben cuándo es de día y cuándo es de noche y cambian nuestro cuerpo según la hora del día. Esta es la conclusión que han logrado los estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young y que bien les ha valido el Nobel. Todo analizando las moscas que salen de la fruta - un animal que con amplio pasado nobel: otros cinco premios han sido atribuidos a estudios donde la mosca era la protagonista -.

Los científicos descubrieron una molécula que cambia sus niveles de proteína según fuese de día o de noche. Aislando dicha molécula pudieron revelar que los seres coordinamos nuestro reloj biológico según las revoluciones terrestres. Este reloj adapta nuestra fisiología de forma "drástica" a las distintas fases del día, al denominadociclo circadiano, regulando desde la conducta a los niveles hormonales, la temperatura corporal o el metabolismo, según explicó el jurado en su fallo.