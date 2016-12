Lieberman rechaza pronunciarse sobre el asesinato de un miembro de Hamás en Túnez

"Antes de nada, no he escuchado nada sobre el tema", ha indicado, antes de agregar que "si alguien fue asesinado (...) en Túnez, imagino que no estaba nominado al Premio Nobel de la Paz", según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

El ministro del Interior de Túnez, Hedi Majdub, manifestó el lunes que no puede descartarse el papel de los servicios de Inteligencia de países extranjeros en el asesinato de un tunecino al que Hamás ha descrito como uno de sus expertos en 'drones'.

"La planificación de la operación comenzó el 15 de junio en dos países europeos, y se pusieron en marcha dos planes para llevarla a cabo", subrayó.

Majdub apuntó además que las autoridades tunecinas no tienen información sobre la pertenencia de la víctima, identificada como Mohamed Zuari --quien contaba además con nacionalidad belga--, a Hamás.

El domingo, el brazo militar de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qassam, acusaron a las "cobardes manos sionistas" --en referencia a Israel-- de haber asesinado a Zuari, un ingeniero aeronáutico, a quien describió como un "pionero de la Primavera Árabe y patrocinador de la revolución y la resistencia palestina" que contribuyó a las "victorias" durante la guerra con Israel en la Franja de Gaza en 2014.

El ingeniero, según la nota recogida por la agencia palestina Maan, comenzó a trabajar para el brazo militar de Hamás hace diez años.

"El enemigo debe saber ahora que la sangre del mártir Mohamed Zuari no será derramada en vano", advirtió la organización armada, que consideró que el asesinato es "una señal de alarma para los países árabes y musulmanes"

"El enemigo sionista y sus colaboradores se están inmiscuyendo en los países de la región y jugando sucios juegos y ha llegado el momento de que esta mano mentirosa sea cortada", remachó el brazo armado de Hamás.

Según la cadena de televisión qatarí Al Yazira, Zuari llevaba solo unos días en Túnez cuando fue abatido el jueves a tiros frente a su casa mientras estaba en su coche en la ciudad de Sfax, 270 kilómetros al sureste de la capital.

MANIFESTACIÓN EN TÚNEZ

Cientos de personas se han manifestado este martes frente al principal teatro de la capital tunecina, Túnez, para protestar contra el asesinato de Zuari y reclamar la identificación de los responsables.

En el acto han estado presentes representantes de los partidos políticos y del Parlamento, que han denunciado una violación de la integridad territorial del país, según ha informado la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.

Algunos manifestantes han portado banderas tunecinas y palestinas y han coreado eslóganes contra Israel, rechazando cualquier normalización de las relaciones bilaterales.