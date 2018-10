Lieberman afirma que "no hay más opción" que la guerra ante la situación en la Franja de Gaza

"Hemos agotado las otras opciones. Las guerras sólo se llevan a cabo cuando no hay más opción, y ahora no hay opción", ha sostenido, en declaraciones ante el Comité de Exteriores y Defensa del Parlamento de Israel.

En las mismas, ha acusado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de estar detrás de la violencia en Gaza y de pagar a las personas que se manifiestan desde marzo en el enclave palestino, controlado por el grupo islamista.

"No hay un levantamiento popular. Hay violencia organizada por Hamás", ha dicho, antes de agregar que "15.000 personas no van a la frontera a pie por su propia voluntad". "Van en autobús y se les paga", ha manifestado.

En este sentido, ha recalcado que Hamás "controla el nivel de las llamas", según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'. "No creo en alcanzar un acuerdo con Hamás. No ha funcionado, no funciona y no funcionará en el futuro", ha zanjado.

Durante la jornada, al menos diez palestinos han resultado heridos de bala por disparos de las fuerzas de Israel durante una manifestación en el enclave, según fuentes citadas por la agencia palestina de noticias WAFA.

La semana pasada, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, resaltó que su Gobierno "actuará con mayor fuerza" contra las milicias palestinas de la Franja de Gaza, tras el disparo de varios proyectiles contra territorio israelí.

Uno de los cohetes impactó en una vivienda de Beersheba, en concreto en "las habitaciones de tres niños israelíes", según el Ejército. "Su madre les salvó al sacarlos de la cama y llevarlos al refugio antibombas en cuestión de segundos", ha explicado en Twitter.

En respuesta, los aviones de combate israelíes comenzaron a atacar "objetivos terroristas". Las FDI han confirmado entre estos objetivos un "escuadrón terrorista" que pretendía lanzar cohetes contra territorio israelí desde la Franja de Gaza.

Fuentes palestinas citadas por la agencia de noticias WAFA confirmaron al menos un muerto y catorce heridos, entre ellos uno en estado crítico. El fallecido, identificado como Nayi Yamal Zaanin, de 25 años, perdió la vida por un bombardeo en Beit Lahiya, en la parte norte de la Franja.

Los incidentes tuvieron lugar un día después de que Lieberman afirmara que únicamente un "golpe serio" contra Hamás pondrá fin a las tensiones en la frontera con la Franja de Gaza, al tiempo que argumentó que esto "daría al menos cinco años de tranquilidad".

La tensión en la frontera entre Israel y Gaza ha aumentado en los últimos meses. Alrededor de 190 palestinos han muerto desde el inicio de las protestas en Gaza en el marco de la 'Gran Marcha del Retorno' el 30 de marzo. Del lado israelí, en julio murió un soldado tras ser alcanzado por un francotirador.

Las autoridades israelíes han acusado a las milicias palestinas de promover las manifestaciones para incentivar la violencia y, de hecho, suelen responder con ataques selectivos a los disturbios.

Las protestas por la 'Gran Marcha del Retorno' arrancaron para reclamar el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las viviendas en las que residían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.