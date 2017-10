Liberado bajo fianza un hombre detenido por decir que Mugabe "sueña despierto" y "es viejo"

"La libertad de expresión tiene un coste en Zimbabue, después de que un tribunal libere a Sten Zvorwadza tras pagar 200 dólares (alrededor de 170 euros) de fianza por decir que Mugabe sueña despierto y es viejo", ha dicho el Sindicato Nacional de Vendedores de Zimbabue.

Svorwazda, director de la organización, fue arrestado el martes e imputado por "minar la autoridad del presidente" e "insultar al presidente" durante una entrevista concedida al diario local 'Daily News'.

En un artículo publicado por el diario el 9 de octubre, Svorwazda criticó el decreto aprobado por Mugabe para retirar de las calles de la capital, Harare, a comerciantes y vendedores informales.

"Como sector informal no escucharemos este sin sentido y seguiremos en las calles. Sueña despierto. Me juego el cuello a que el presidente no tiene capacidad para retirar a los vendedores de las calles", dijo.

"Debe dejar de soñar despierto. Mugabe debe apreciar el papel del sector informal. Los zimbabuenses deben entender que Mugabe es viejo y que está cerca de su muerte", remachó.

Durante la jornada, parte de los vendedores informales han abandonado sus puestos en las zonas céntricas de Harare, si bien en otras la actividad ha sido la habitual, según la prensa local.

Mugabe, de 93 años, ha ocupado la Presidencia zimbabuense desde que el país, entonces denominado Rodesia, ganó la independencia de Reino Unido en 1980 y tiene la intención de mantenerse en el cargo otro mandato.

El país, que hace décadas era conocido como el granero de África, ha sufrido numerosas crisis económicas desde su independencia en 1980, dirigida siempre por Mugabe, ya sea como presidente o como primer ministro.