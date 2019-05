Liberado en Siria un italiano secuestrado en 2016

La liberación se ha producido en Idlib, la región del noroeste de Siria controlada en gran medida por Hayat Tahrir al Sham, según ha informado el órgano de gobierno, precisando que el italiano estaba "en manos de una banda que practica el secuestro y la solicitud de rescates", informa la agencia italiana ADNKronos.

El viceministro del Interior del citado 'gobierno', Alí Kaddah, ha explicado que la liberación de Sandrini ha sido el resultado de "búsquedas e investigaciones" por parte de sus fuerzas de seguridad tras haber sido "informado de la presencia de un rehén". Su liberación ha sido negociada "de forma indirecta", ha precisado, sin aclarar cuándo se ha producido.

Sandrini, de 33 años, viajó en octubre de 2016 de vacaciones a Adana, una ciudad turca situada a 180 kilómetros de Alepo, en Siria, donde se le perdió la pista, hasta que en octubre de 2017 llamó por teléfono a su madre para decirle que le habían secuestrado.

A esta llamada siguieron otras para pedir ayuda, tras lo cual el pasado 31 de julio sus captores publicaron un vídeo en el que se le veía con un mono naranja arrodillado y junto a dos captores encapuchados y armados. "Por favor ayúdame. Estoy cansado. Me matarán si la cosa no se resuelve con rapidez. No veo un futuro. No sé qué pensar", dijo.

Según SITE, una web especializada en seguimiento de grupos terroristas y yihadistas, el italiano estaba secuestrado en Siria junto al periodista japonés Jumpei Yasuda, quien fue liberado el pasado mes de octubre.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha confirmado la liberación de Sandrini. En un comunicado, ha dicho que su puesta en libertad es resultado de "una actividad articulada realizada, en el extranjero, de forma coordinada y sinérgica por la Inteligencia italiana, la Policía judicial y la unidad de crisis del Ministerio de Exteriores".

El padre del joven de 33 años también ha confirmado la noticia. "Lo confirmo, mi hijo está libre y se encuentra aún en Siria pero en manos de nuestros carabineros", ha declarado Gianfranco Sandrini, según informan los medios italianos. "Estoy muy contento, es el final de una pesadilla", ha añadido.