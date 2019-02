Liberada la destacada activista Gulalai Ismail dos días después de ser detenida en la capital de Pakistán

La activista ha dado las gracias al primer ministro, Imran Jan, por "garantizar su liberación", al tiempo que ha pedido la excarcelación de otras 17 personas detenidas durante la protesta.

Asimismo, ha dicho que "sólo haciendo rendir cuentas a los responsables de desmantelar los derechos constitucionales se puede conseguir la prosperidad del país". "Un Parlamento más fuerte, un Pakistán más fuerte", ha defendido.

La activista ha resaltado además que no ha sido imputada ni tuvo acceso a un abogado durante su detención. "Sin embargo, no es la primera vez que sufro este tipo de acoso. Se me ha puesto en la Lista de Control de Salidas, no se me ha dejado trabajar, mi carrera ha sido arruinada y he hecho frente a una investigación del Departamento Antiterrorista", ha denunciado.

"He sufrido todo esto sólo por hacer preguntas sencillas como ciudadana sobre la militarización de la sociedad, abogar por la paz y mostrar solidaridad con el Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún", ha señalado.

Por último, Ismail ha pedido que se esclarezca el asesinato la semana pasada de Arman Loni, líder del citado movimiento, durante la represión por parte de las fuerzas de seguridad de una sentada en la provincia de Balochistán (oeste).

La activista, fundadora de la red Semillas de Paz y galardonada con el premio Anna Politkovskaya en 2017, fue detenida en octubre de 2018 tras volver al país desde Londres. Posteriormente, fue liberada bajo fianza, si bien las autoridades retuvieron su pasaporte.

Ismail cofundó en 2002 la organización no gubernamental Aware Girls junto a su hermana Saba Ismail. La organización busca fortalecer las capacidades de liderazgo entre los jóvenes, especialmente las mujeres, para convertirse en agentes del cambio.

Por su parte, el Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún, es una organización que aboga por el fin de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la discriminación de la minoría pastún en Pakistán.