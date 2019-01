Liberada en Sudán la hija del principal líder opositor y 'número dos' del Partido Umma

La propia Mariam Sadiq al Mahdi ha señalado que miembros de los servicios de Inteligencia fueron a su casa a primera hora del miércoles y le trasladaron a la sede del organismo en la capital, Jartum.

"Esperé allí unas dos horas y, tras ello, me llevaron a reunirme con el director, quien me interrogó. Tras ello, me liberaron en torno a las 14.30 horas", ha dicho, según ha informado el portal local de noticias Sudan Tribune.

Mariam es la 'número dos' del partido opositor Umma, que encabeza su padre. El antiguo primer ministro llamó el viernes pasado al Gobierno sudanés a plegarse a las multitudinarias protestas que desde hace un mes viene registrando el país y dimitir.

"La demanda más importante es que este régimen debe marcharse y debe ser reemplazado por un gobierno de transición", sostuvo Al Mahdi desde una mezquita en Omdurman.

El antiguo primer ministro expresó su apoyo a las protestas y ha condenó el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad, denunciando que 50 personas han muerto desde que comenzaron las manifestaciones. El balance oficial de muertos se mantiene en 30, incluidos dos miembros de las fuerzas de seguridad.

Horas antes de la detención de Mariam Sadiq al Mahdi, las autoridades liberaron a 186 personas detenidas en el país en el marco de las manifestaciones de las últimas semanas.

El Ministerio de Información había confirmado que el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, Mohamed Salé, ha ordenado liberar a todos los detenidos, si bien fuentes citadas por el portal local de noticias Sudan Tribune han señalado que la directiva no incluye la excarcelación de líderes opositores.

El Gobierno de Sudán no ha detallado cuántas personas han sido detenidas en las protestas, si bien a principios de enero las cifró en al menos 800. Varios grupos pro Derechos Humanos han señalado que la cifra asciende a más de un millar.

Por su parte, el Ejército recalcó el miércoles que "no permitirá que caiga el Estado" y que "hará frente a todas las formas de conspiración". Así, mostró su apoyo a Al Bashir y agregó que no permitirá que el país "se deslice hacia lo desconocido".

LAS PROTESTAS

Las movilizaciones comenzaron el 19 de diciembre en respuesta a la crisis económica, pero pronto la petición de dimisión de Al Bashir --que lleva 30 años en el poder-- se convirtió en la principal reivindicación, ya que le consideran responsable de los problemas del país.

Hasta el momento, las autoridades han contabilizado 26 muertos en el marco de las manifestaciones, incluidos dos policías. Grupos de Derechos Humanos estiman en al menos 40 los fallecidos durante estas protestas, las más importantes desde que Al Bashir llegó al poder en un golpe de Estado en 1989.

Al Bashir ha responsabilizado de las protestas a "agentes" extranjeros y ha retado a sus rivales a tratar de llegar al poder a través de las urnas. Asimismo, ha advertido de que no permitirá ninguna 'Primavera Árabe', en alusión a la ola de protestas que sacudió Oriente Próximo y el norte de África en 2011.

Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se ha librado del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.