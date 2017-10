El partido de Leopoldo López propone una nueva alianza opositora para "salir de la dictadura"

Freddy Guevara, coordinador nacional de Voluntad Popular, ha propuesto "construir una nueva unidad cuyo único objetivo sea salir de la dictadura, no convivir con ella", para lo cual ha convocado "a todos los sectores políticos y sociales".

Guevara ha indicado que la nueva alianza debe basarse en seis principios entre los que destacan "mantener la protesta pacífica contra la dictadura", "seguir luchando en el terreno internacional para lograr (...) más presión contra el régimen de Maduro" y "priorizar las soluciones al sufrimiento de nuestro pueblo por la emergencia humanitaria".

Además, debe haber un "desconocimiento total a la fraudulenta Asamblea Constituyente" --"no podemos arrodillarnos ni legitimar la dictadura"-- y se debe "luchar para cambiar el sistema electoral y (lograr) un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)", hasta lo cual "no participaremos en elecciones que no sean libres y transparentes".

"SIN JUDAS"

Guevara ha subrayado que este nuevo pacto opositor debe ser "sin Judas", en una alusión indirecta a los cuatro gobernadores de Acción Democrática (AD), uno de los partidos políticos de la MUD, que, en contra de las instrucciones de la cúpula disidente, han tomado posesión del cargo ante la Asamblea Constituyente.

El único de los cinco gobernadores que consiguió la MUD en las elecciones regionales del 15 de octubre que ha seguido las órdenes de la coalición opositora ha sido Juan Pablo Guanipa, mandatario electo del estado de Zulia. Este mismo jueves, el Consejo Legislativo regional --controlado por el 'chavismo'-- le ha cesado por su rebeldía.

Ni la MUD ni la comunidad internacional reconocen la autoridad de la Asamblea Constituyente porque, aunque es un órgano constitucional, consideran que tanto la convocatoria de las elecciones para elegir a sus miembros como la votación en sí misma estuvieron plagadas de irregularidades para garantizar el poder absoluto a Maduro.

"LA CHISPA" DE LA CRISIS

El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, ha defendido este jueves que la división en la MUD no se debe exclusivamente a los cuatro gobernadores díscolos. "Solo representa la chispa que desencadenó una crisis que viene desde hace tiempo", ha sostenido en una entrevista con Unión Radio.

Ramos Allup ha recordado que ya hubo discusiones en la MUD sobre la participación en las elecciones regionales --a las que algunos partidos decidieron no concurrir-- y sobre la selección interna de candidatos.

El ex presidente del Parlamento ha señalado igualmente que el cúmulo de diferencias entre los distintos integrantes de la MUD ya provocaron a principio de año un cambio en la cúpula y en la 'hoja de ruta'.

"Sin embargo, todos seguíamos allí porque había que preservar la unidad a todo trance", ha valorado y ha confiado en recuperar la cohesión interna: "Las tormentas nunca duran toda la vida, llueve y escampa".