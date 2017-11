Leonel Fernández urge a Gobierno y oposición a alcanzar "un pacto de gobernabilidad" para Venezuela

Fernández ha ejercido de mediador, junto a los ex presidentes español José Luis Rodríguez Zapatero y panameño Martín Torrijos, en las anteriores tentativas del Ejecutivo de Nicolás Maduro y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para pactar una solución a la crisis política, económica y social que sufre la nación caribeña.

Las partes se disponen a reanudar el diálogo este miércoles en la capital dominicana, Santo Domingo, algo que Fernández ha aplaudido porque "la única salida al drama venezolano tiene que ser por la vía pacífica y democrática y para eso tiene que haber inevitablemente un diálogo".

No obstante, ha subrayado que, para que surta efecto, debe dar "resultados claros y precisos" antes de las elecciones presidenciales de 2018. Esto es, "encontrar fórmulas aceptables para ambas partes y poder tener un pacto de gobernabilidad democrática".

"El diálogo obligaría a tener que llevar a cabo este proceso (electoral) mediante un sistema que sea aceptado por la comunidad internacional", ha dicho, en el marco del foro que Next International Business School ha organizado sobre el impacto de la Presidencia de Donald Trump en América Latina y Europa.

Fernández ha señalado la fragilidad de la actual situación política en Venezuela y la "audacia" que ha llevado al Gobierno de Maduro a hacer "coexistir" la Asamblea Nacional --"legítimamente escogida"-- y la Asamblea Constituyente --"que se alega que también es legítima"-- para "mantener funcionando el sistema democrático".

El ex mandatario latinoamericano ha advertido de que esta coyuntura no podrá dilatarse más allá de la cita con las unas. "El Gobierno de Maduro nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es un Gobierno legítimo. Ahora bien, una prolongación por la vía no democrática ya sería otra cosa", ha enfatizado.

¿INTERVENCIÓN MILITAR?

Por otro lado, interrogado sobre la amenaza que ha deslizado el presidente estadounidense acera de una posible intervención militar en Venezuela para restaurar el orden democrático, Fernández ha considerado que sería "nefasta".

"En América Latina ya hemos dejado resuelto que el poder no se conquista ni con golpes militares de derecha, ni con guerrillas de izquierda, ni con intervenciones externas", ha recalcado.

En este sentido, ha expresado su preocupación por los ejercicios militares realizados en la Amazonía brasileña por las fuerzas de Brasil, Perú, Colombia y Estados Unidos, ya que "de alguna manera es un mensaje que están enviando a Venezuela y podría provocar que (la crisis) se active militarmente". "Esa no es la solución", ha defendido.

AMÉRICA LATINA, LA OLVIDADA

Al margen de Venezuela, Fernández ha estimado que el único impacto notable de la Administración Trump en la región ha tenido lugar en México, país al que ha pretendido "humillar" con la construcción del muro fronterizo y la renegociación del NAFTA, y en Cuba, donde se ha producido una "reversión" de la política de diálogo iniciada por Barack Obama.

En términos históricos, ha explicado el ex presidente dominicano, "América Latina siempre ha jugado un papel secundario en la política exterior de Estados Unidos" y con Trump se ha acentuado porque los intereses de la Casa Blanca han girado completamente hacia la región Asia-Pacífico.

En clave europea, Antonio Garrigues Walker, patrono de honor de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, ha alertado del riesgo de que la combinación de Trump y el Brexit haga "que Europa pierda el contacto con el mundo anglosajón".

En opinión del jurista español, "Trump no entiende Europa" y eso ha marcado un distanciamiento con el viejo continente que, una vez consumado el Brexit --el 29 de marzo de 2019--, podría convertirse en una indiferencia total con repercusiones profundas en numerosos sectores.

Por ello, ha abogado Garrigues Walker, "Europa debe tener un cuidado exquisito" para no perder sus relaciones privilegiadas con Estados Unidos, "el país más poderoso de la Tierra" por ostentar --ha recalcado-- el poder político, militar, financiero, tecnológico y hasta cultural.