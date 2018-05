Lavrov dice que la retirada de sanciones de la ONU a Irán no es revisable pese a la decisión de EEUU

"En lo que respecta a las sanciones unilaterales de Estados Unidos, no podemos hacer nada, otra cosa es que esto no puede afectar la cancelación de las sanciones que impuso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta cancelación no puede ser revisada", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo "provoca preocupaciones serias", según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

"Si Washington vuelve a intentar dar un carácter extraterritorial a estas restricciones, esto socavará seriamente la situación general en la región, así como las relaciones entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y Rusia", ha manifestado.

Lavrov ha recalcado además que el resto de países firmantes del acuerdo --Rusia, China, Francia, Reino Unido, Alemania e Irán-- trabajarán para intentar mantener el acuerdo en pie. "Es nuestro objetivo común", ha remachado.