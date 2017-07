Kushner niega colusión con Rusia antes de declarar ante una comisión del Senado

En una declaración que prevé realizar antes de su comparecencia a puerta cerrada ante la comisión de Inteligencia del Senado, Kusner ha revelado que mantuvo un encuentro con el embajador ruso, Sergei Kislyak, en un evento en un hotel de Washington.

"El embajador (...) expresó interés en crear una relación positiva si ganábamos las elecciones", ha explicado, según informan varios medios, que han tenido acceso a la declaración escrita, que se hará pública.

Anteriormente, un portavoz del yerno de Trump había negado que se produjera un encuentro en privado y, según el 'Wall Street Journal', un portavoz de la Casa Blanca ha defendido que no existe contradicción con la información anterior porque no hubo un cara a cara.

"No coludí, ni sé de nadie en la campaña que coludiera, con ningún gobierno extranjero", ha sostenido Kushner en su comunicado, según 'The Washington Post'. "No mantuve ningún contacto inadecuado", ha recalcado el yerno del presidente, asegurando que no ha empleado fondos rusos para financiar sus actividades empresariales en el sector privado.