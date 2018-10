Mundo

Kuczynski dice que no se arrepiente de haber indultado a Fujimori

El ex presidente peruano Pedro Pablo ha Kuczynski ha asegurado que no se arrepiente de haber indultado al también ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, un perdón que ha sido revocado por el Tribunal Supremo.