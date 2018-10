El Kremlin anuncia que John Bolton viajará a Rusia y que posiblemente mantendrá una reunión con Putin

"Efectivamente, esperamos a Bolton en Moscú. Ahora están siendo preparados sus contactos", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión local Perviy Kanal.

"Estamos preparando un posible encuentro con el presidente Putin y confiamos en que este encuentro tenga lugar", ha señalado, antes de agregar que podría reunirse también con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, y el asesor de Putin para la política exterior, Yuri Ushakov.

Peskov, que no ha descartado que Bolton celebre encuentros en el Ministerio de Exteriores, ha manifestado que la posibilidad de una nueva cumbre entre Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, aún no se ha debatido, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

La primera cumbre oficial entre Putin y Trump tuvo lugar el 16 de julio en la capital de Finlandia, Helsinki.

Al término de su reunión, que duró más de cuatro horas entre el 'cara a cara' y el almuerzo de trabajo con las delegaciones estadounidense y rusa, los dos presidentes dieron una rueda de prensa conjunta en la que se preguntó a Trump si había hablado con Putin sobre las investigaciones estadounidenses que apuntan a una injerencia del Kremlin en los últimos comicios.

Los dos confirmaron que Trump había planteado el tema. El magnate neoyorquino añadió que Putin le había dicho que Rusia no se había implicado en el pasado proceso electoral y que no veía "ninguna razón" para no creerle. En cambio, a renglón seguido cuestionó la eficacia del FBI y del Departamento de Justicia en este caso.

El hecho de que Trump respaldara a Putin y cargara contra las autoridades estadounidenses en rueda de prensa le ha valido fuertes críticas de pesos pesados del Partido Republicano y del Partido Demócrata, hasta el punto de que horas después publicó un 'tuit' para expresar su "gran confianza" en la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos.