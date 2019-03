La senadora demócrata Kirsten Gillibrand anuncia su candidatura a la Presidencia de EEUU

Gillibrand ha comunicado su decisión en un vídeo difundido a través de Internet en un momento en el que sus rivales de cara a las primarias, Beto O'Routke, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Kamala Harris han dominado la cobertura mediática.

"Un valiente no enfrenta a las personas entre sí. Un valiente no prioriza el dinero sobre las vidas. Un valiente no difunde el odio, nubla la verdad, construye un muro. Eso es lo que hace el miedo", ha indicado Gillibrand sobre el presidente, Donald Trump, en el vídeo.

Asimismo, la senadora ha criticado el veto migratorio de Trump, la separación de las familias de migrantes en la frontera con México y la manifestación de Charlottesville de 2017, que se saldó con la muerte de una mujer.

"Necesitamos recordar lo que se siente ser valiente", ha manifestado ella, según ha recogido la cadena CNN. "Nos lanzamos al espacio y aterrizamos en la Luna. Si podemos hacer eso, definitivamente podemos lograr la atención médica universal. Podemos otorgar un permiso familiar con sueldo para todos, poner fin a la violencia con armas de fuego, sacar dinero de la política y recuperar nuestra democracia. Nada de esto es imposible", ha aseverado.