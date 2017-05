Kiir hace un llamamiento a un alto el fuego "colectivo" en Sudán del Sur

"No se puede declarar un alto el fuego por tu cuenta, sino que lo declaras para que las dos partes lo respeten. El alto el fuego unilateral no es vinculante para la otra parte", ha dicho.

"Me aseguro de no violar mi propio alto el fuego, pero tengo derecho a defenderme si me atacan", ha agregado, en referencia a los últimos enfrentamientos y ofensivas militares, según ha informado la emisora local Eye Radio.

Sudán del Sur vive sumido en una guerra civil desde diciembre de 2013 que enfrenta a los partidarios de Kiir, de etnia dinka, con las fuerzas leales al exvicepresidente y líder rebelde, Riek Machar, de etnia nuer.

Naciones Unidas ha alertado en varias ocasiones de la posibilidad de un genocidio en el país, debido al cariz étnico que parece estar tomando el conflicto.

A finales de abril, el jefe de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), David Shearer, lamentó que "las partes no hayan mostrado interés en revivir los Acuerdos de Paz" alcanzado en 2015.

En una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Shearer alertó de que "virtualmente, ninguna parte del país es inmune al conflicto", citando además la complicada situación sobre el terreno debido a la división en las filas de la oposición.

"Pese a ello, no hay esfuerzos concertados de ninguna de las partes para cumplir un alto el fuego. Por contra, hemos visto una intensificación del conflicto durante el último mes", señaló.

"Pese a lo que parecen intentos de las partes para lograr una victoria militar, una solución política es el único camino adelante para Sudán del Sur", dijo, argumentando que las ofensivas militares, la división en la oposición y el recrudecimiento de las divisiones étnicas hacen cada vez más difícil la reconciliación.