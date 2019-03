Kiir acepta iniciar contactos con varios grupos armados no firmantes del acuerdo de paz

El ministro de Exteriores sursudanés, Nhial Deng Nhial, ha indicado que estos grupos son los liderados por los rebeldes Paul Malong Awan y Thomas Cirillo, al tiempo que ha recalcado que la decisión tiene como objetivo "hacer que el proceso de paz sea lo más inclusivo posible".

Así, ha desvelado que habrá una reunión el viernes con Cirillo y otra el 10 de marzo en Kenia con Paul Malong, sin dar más detalles, según ha recogido la emisora sursudanesa Eye Radio.

El anuncio ha llegado días después de que la Iglesia de Sudán del Sur advirtiera de que "existe la sensación de desesperanza" de que el acuerdo de paz firmado entre Kiir y el principal líder rebelde, Riek Machar, "no tendrá éxito".

El arzobispo metropolitano de Yuba, Paulino Luduku Loro, recordó que hay cláusulas del acuerdo de paz que no han sido redactadas de forma definitiva o no están siendo aplicadas y denunció que la aplicación del pacto va con retraso respecto al calendario previsto.

Por ello, dijo que los obispos católicos del país temen que el acuerdo "tiene fallos fatales en sí mismo y no puede traer una verdadera paz a Sudán del Sur". "Tememos además que los líderes actuales no tienen la voluntad de aplicar la paz", remachó.

En este sentido, argumentó que uno de los principales motivos del conflicto es el número de estados y fronteras entre los grupos étnicos del país y pidió a Kiir que mantenga conversaciones constructivas con todas las partes para garantizar que el acuerdo de paz es aplicado sobre el terreno.

El propio Kiir reclamó un día antes a la población y los partidos políticos del país que apoyen el acuerdo de paz y argumentó que es la única vía para lograr la prosperidad. "Mi gente, si logramos una paz como esta, debemos dejar de combatir", señaló.

Las palabras del mandatario han llegado dos días después de que Cirillo, líder del grupo rebelde Frente de Salvación Nacional (FSN), recalcara que sus fuerzas se defenderán en caso de ser atacadas por el Ejército y ha prometido "resistir al régimen" de Kiir.

Cirillo dijo además que el acuerdo "no traerá la paz a Sudán del Sur y no devolverá el poder a la población". "Queremos un acuerdo de paz que pueda hacer frente a las causas que están en la raíz del conflicto en Sudán del Sur para poder poner fin a la guerra. Nos negamos a firmar el acuerdo. Creemos que no es una solución a nuestros problemas", defendió.

Este acuerdo contempla la restitución de Machar en el puesto de vicepresidente, así como la creación de un Gobierno de unidad en el que tendrá la mayoría el actual Ejecutivo. Asimismo, Kiir permanecerá en el puesto de presidente.

Las partes tendrán ahora ocho meses para formar un gobierno de transición, que estará en vigor durante un periodo de tres años.

Los combates en Sudán del Sur han desarraigado alrededor de una cuarta parte de sus 12 millones de habitantes, han destruido la producción de petróleo y han arruinado una economía ya de por sí muy empobrecida.