Kenyatta hace un llamamiento a votar y pide calma a la población de cara a la repetición de las presidenciales

"Debemos volver al trabajo y hacer frente a los muchos desafíos a los que hacemos frente como sociedad", ha subrayado, pidiendo además calma durante la jornada electoral, que ha descrito como "la mayor prueba democrática" para el país.

"Mañana (por hoy) tenemos otra oportunidad para demostrar al mundo que somos un Estado libre y moderno", ha manifestado, al tiempo que ha pedido a la población que "después de votar, dé su apoyo a su vecino".

Kenyatta ha insistido a que "hay que recordar que, a pesar de su origen, el vecino es un hermano o una hermana". "A quién se haya votado, o si no se ha votado, no debe cambiar la forma en la que uno se relaciona con el resto de la familia keniana", ha insistido.

En este sentido, ha advertido de que "cualquier persona que quiera actuar contra lo planeado (las elecciones), lo debe hacer en el marco de la ley", afirmando que "salirse de las líneas delimitadas por las leyes es un paso hacia la anarquía" y prometiendo que "no se permitirá que eso pase".

El mandatario ha indicado que las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en todo el país para garantizar un ambiente pacífico durante los comicios, reiterando que los que no quieran votar no deben temer por su integridad, según ha informado el diario local 'The Standard'.

Las declaraciones de Kenyatta han llegado horas después de que el líder de la opositora Súper Alianza Nacional (NASA), Raila Odinga, pidiera a sus seguidores que no participen en las presidenciales.

El líder opositor ha argumentado que, al igual que en las del 8 de agosto, que fueron anuladas, no se dan las garantías suficientes sobre su limpieza, anunciando que, a partir de este momento, la NASA se convierte en un "movimiento de resistencia".

Odinga, que esta vez ha decidido no concurrir como candidato presidencial, se ha dirigido a sus simpatizantes desde el parque Uhuru de Nairobi y les ha pedido que sigan su ejemplo e ignoren la cita del 26 de octubre con las urnas. "No participéis de ninguna forma en esta vergonzosa elección", ha dicho.

La votación del pasado verano concedió a Kenyatta un segundo mandato pero Odinga denunció fraude electoral. El Tribunal Supremo confirmó que se habían producido irregularidades y anuló los comicios, ordenando su repetición en el plazo de 60 días.

Las disputas en torno a la comisión electoral y la dificultad de garantizar la limpieza del proceso llevó al organismo a anunciar el 21 de septiembre que la repetición de los comicios, prevista para el 17 de octubre, debía aplazarse hasta el 26 de este mismo mes, después de que la compañía tecnológica francesa encargada de organizar el recuento electrónico de los votos advirtiera de que no podría estar lista para esa fecha.