Kelly defiende a Trump en la polémica por su llamada a la viuda de un soldado muerto en Níger

En una comparecencia ante la prensa, Kelly se ha mostrado "estupefacto" por las declaraciones de la congresista demócrata Frederica S. Wilson, quien aseguró que Trump había sido irrespetuoso durante la llamada a la viuda de David T. Johnson, Myeshia Johnson, que habría escuchado.

Así, ha dicho estar "desconsolado" por las críticas de Wilson, asegurando que aconsejó a Trump sobre lo que debía decir al llamar a los familiares de los cuatro soldados caídos en acto de servicio en la emboscada en Níger.

Kelly ha indicado que animó al presidente estadounidense a usar palabras similares a las que Joseph Dunford le trasladó a él mismo cuando su hijo murió en Afganistán.

"Estaba haciendo exactamente lo que quería hacer cuando murió. Sabía lo que había al unirse al uno por ciento. Sabía las posibilidades, porque estamos en guerra", ha manifestado, recordando las palabras de Dunford, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército.

"Cuando murió estaba rodeado por los mejores hombres sobre la Tierra, sus amigos. Eso es lo que el presidente intentó decir a las cuatro familias el otro día", ha subrayado.

Wilson indicó tras la llamada telefónica que Trump había sido irrespetuoso con la familia. "Estaba llorando todo el tiempo (Myeshia), y cuando colgó me dijo 'Ni siquiera recordaba su nombre'", dijo.

Asimismo, aseguró que Trump "parecía estar de broma". "Dijo: 'Sabía a qué se exponía cuando se alistó, pero imagino que duele de todos modos'". "Fue horrible, insensible, de locos e innecesario. Estaba lívida", remachó Wilson.

Posteriormente, la madre del soldado, Cowanda Jones-Johnson, manifestó que la versión de Wilson era correcta, en declaraciones al diario 'The Washington Post'. "El presidente Trump faltó al respeto a mi hijo y mi hija, y también a mi marido y a mí", agregó.

El mandatario cargó el miércoles contra Wilson a través de la red social Twitter, asegurando además que tenía "pruebas" de que la conversación no fue como describió" la senadora demócrata.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, indicó que la conversación no fue grabada, si bien ha señalado que varios miembros del personal de la Presidencia se encontraban en la sala, entre ellos el propio Kelly. Así, recalcó que la conversación fue "totalmente respetuosa".

Posteriormente, Trump volvió a comparecer ante los medios para decir que "no dijo lo que la congresista dice". "Tuve una conversación muy agradable con esta mujer. La viuda parece una persona adorable. No dije lo que dice la congresista, y la mayoría de la gente no está muy sorprendida por ello", añadió.

Sin embargo, Wilson manifestó a través de Twitter que "mantiene su versión de la conversación", señalando que "no fue la única que escuchó y quedó consternada por sus insensibles declaraciones".

POLÉMICA SOBRE LAS LLAMADAS DE OTROS PERSIDENTES

Las llamadas de Trump a los soldados muertos en la emboscada llevan siendo motivo de polémica en el país desde hace días, después de que el mandatario afirmara el lunes que su predecesor, Barack Obama, y otros mandatarios no las realizaban, lo que fue desmentido por antiguos miembros de su Administración.

"Si se mira al presidente Obama y otros presidentes, la mayoría de ellos no hacían llamadas (de condolencias). Muchos de ellos no hacían llamadas. Me gusta llamar cuando es apropiado", dijo.

En este sentido, pidió que se preguntara a Kelly si Obama le había llamado tras la muerte de su hijo, desatando críticas entre fuentes del Ejecutivo de Obama.

Sin embargo, Kelly ha confirmado este jueves que Obama no le telefoneó, recalcando que esto "no es una crítica". Así, ha argumentado que aconsejó a Trump no telefonear a las familias de los soldados muertos en combate, afirmando que "si no eres de la familia, si nunca llevaste uniforme, si no estuviste en combate, no puedes ni imaginar cómo hacer esa llamada".

Por último, ha sostenido que las llamadas telefónicas o cartas de presidentes de Estados Unidos no pueden "aliviar la carga sobre estas familias", según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.