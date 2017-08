Los delitos en la región de Kasai (RDC) pueden constituir crímenes de lesa humanidad

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy los graves delitos cometidos por todas las partes en conflicto en la región de Kasai, en la República Democrática del Congo (RDC), y alertó de que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

En un informe, la Oficina describe asesinatos sumarios, mutilaciones y violaciones múltiples perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas y de la milicia progubernamental que les apoyan, la Bana Mura, así como por militantes del grupo insurgente Kamuina Nsapu.

El Alto Comisionado envió el pasado junio a Angola a un grupo de expertos en derechos humanos para que entrevistasen a refugiados de la región del Gran Kasai -que comprende varias provincias- que habían huido del conflicto que allí ocurre desde agosto del 2016.

El conflicto ha causado 1,3 millones de desplazados internos y 300.000 refugiados, 30.000 solo en Angola, y 96 de ellos fueron entrevistados por el equipo del Alto Comisionado.

De sus relatos se extraen que los diferentes grupos armados perpetraron de forma generalizada asesinatos sumarios, mutilaciones, violaciones múltiples, y decenas de personas fueron quemadas vivas.

Sólo con los testimonios de estas 96 personas, la ONU ha podido confirmar al menos 282 víctimas, de las cuales 251 fueron asesinadas, entre ellas 62 niños, 30 de los cuales de menos de ocho años.

Pero se teme que el alcance de la masacre sea mucho mayor dado que la misión de la ONU en el país, MINUSCO, ha encontrado 80 fosas comunes en la región de las Kasai.

La ONU denuncia además, que el conflicto ha tomado una "dimensión étnica, con ataques generalizados que fueron bien planeados contra las poblaciones Luba y Lulua".

"Los entrevistados dijeron que las fuerzas de seguridad locales organizaron y usaron miembros de los grupos Tchokwe, Pende y Tetela para llevar a cabo ataques contra miembros de las Kamuina Nsapu.

Al mismo tiempo, este grupo insurgente usó niños y niñas como soldados e hicieron trucos de brujería para convencer a la población de que eran "invencibles", un relato que los refugiados confirmaron haber creído.

"Esta creencia generalizada por grandes segmentos de la población explicaría porque una milicia mal armada y compuesta mayoritariamente por niños ha podido resistir la ofensiva del Ejército nacional durante un día", reza el informe.

El conflicto estalló en agosto de 2016 en las provincias de Kasai cuando el líder de la milicia Kamuina Nsapu, que lleva su nombre, fue abatido por el Ejército y este grupo comenzó a vengarse al atacar a policías y militares, instituciones y símbolos estatales, como edificios gubernamentales, comisarías e iglesias, y reclutar a menores, de acuerdo con la ONU.

En el informe se recomienda al Gobierno de Joseph Kabila que investigue de forma independiente dichos crímenes y colabore ampliamente con el equipo de expertos internacionales establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

También solicita al ejecutivo de la RDC que no use la violencia en las Kasai como una excusa para no convocar elecciones en el país, que han sido pospuestas en reiteradas ocasiones, la última vez alegando dicho conflicto.