Kim Kardashian consigue que Donald Trump conceda el indulto a Alice Marie Johnson

Justo una semana después de que Kim Kardashian se reuniese con el presidente de Estados Unidos Donald Trump para conmutar la cadena perpetua de Alice Marie Johnson, una mujer afroamericana de 63 años que llevaba 22 en la cárcel por posesión de cocaina y lavado de dinero, el presidente ha decidido darle el indulto.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF