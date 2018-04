Mundo

La Justicia turca pide una alerta roja de Interpol contra el ex editor del diario 'Cumhuriyet'

Un tribunal penal de Estambul ha solicitado al Ministerio de Justicia que pida a la Policía Internacional (Interpol) que emita una alerta roja contra Can Dundar, ex editor del diario 'Cumhuriyet' que está exiliado en Alemania y está siendo juzgado 'in absentia'.