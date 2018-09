La Justicia de Guatemala absuelve al jefe de Inteligencia de Ríos Montt acusado de genocidio

Un tribunal judicial de Ciudad de Guatemala ha absuelto a José Mauricio Rodríguez, un general retirado de 73 años contra el que se habían presentado cargos en relación con la masacre de más de 1.700 indígenas de la etnia maya Ixil durante el sangriento mandato de Ríos Montt entre 1982 y 1983.

"No hay pruebas que acrediten que el acusado estaba enterado de lo que sucedía en las áreas de conflicto", ha indicado el juez Delmer González al anunciar el fallo del juicio contra Rodríguez. "El acusado no podía impartir órdenes por el cargo y el grado que tenía en el Ejército", ha añadido.

Rodríguez ha sido absuelto por dos de los tres jueces a cargo del caso, que se reanudó en octubre del 2017 tras ser suspendido en mayo del 2016 para separar su causa de la de Ríos Montt, según ha informado el diario local 'Prensa Libre'.

La jueza Sara Yoc, que votó en contra de absolverlo, ha señalado que como jefe de la segunda unidad de inteligencia del Ejército era imposible que el general, ahora retirado, no supiera de "las atrocidades" que se estaban cometiendo contra el pueblo ixil.

"Para mí debió ser condenado a 30 años de prisión por cada delito", ha manifestado Yoc al concluir su argumentación. El exmilitar fue detenido en 2011. En el 2013 él y Ríos Montt fueron juzgados por genocidio pero Rodríguez fue absuelto y el exdictador condenado a 80 años de prisión.

"Les pido que me den mi libertad, no existe una sola prueba donde ordené ir a matar", ha afirmado Rodríguez en su última declaración ante los jueces la mañana del miércoles antes de conocerse la sentencia. Tras la muerte de Ríos Montt en abril, Rodríguez pasó a ser el único ex alto cargo militar juzgado por la masacre de indígenas.