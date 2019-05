Juncker mantendrá el diálogo con el sucesor de May pero no renegociará el acuerdo del Brexit

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mantendrá el mismo "respeto" y diálogo con quien suceda a Theresa May como primer ministro de Reino Unido, pero Bruselas tiene claro que el cambio de interlocutor no afectará al hecho de que el acuerdo del divorcio negociado entre la UE y Londres no está abierto a renegociación.



Así lo ha declarado una de las portavoces del Ejecutivo comunitario en una rueda de prensa en Bruselas, en la que ha sido la primera reacción formal del bloque tras el anuncio de May de que dejará el cargo en las próximas semanas.

"Juncker ha seguido el anuncio de la primera ministra May sin alegría personal. Al presidente le gustó y ha apreciado trabajar con la primera ministra y, como ha dicho en anteriores ocasiones, Theresa May es una mujer valiente por la que tiene un gran respeto", ha resumido la portavoz comunitaria Mina Andreeva.

"También respetará del mismo modo y establecerá una relación de trabajo con el próximo primer ministro, sea quien sea, sin por ello dejar de hablar con la primera ministra May", ha añadido la portavoz.

Bruselas, en cualquier caso, tiene claro que "nada cambia" respecto a los términos y condiciones de lo negociado hasta ahora, es decir, que el acuerdo de divorcio es intocable y que la UE solo aceptaría revisar la declaración política sobre la relación futura que lo acompaña.

La 'premier' ha anunciado que dimitirá como líder del Partido Conservador el próximo 7 de junio y que cesará en sus funciones de primera ministra cuando haya un sucesor.

Aunque oficialmente nadie se ha postulado aún, destaca en las quinielas el polémico exministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson, que se ha situado del lado de los 'brexiters' más duros y ha criticado la tibieza de May en sus negociaciones con los europeos.