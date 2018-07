Juncker pide un análisis legal del acuerdo migratorio de Merkel aunque cree que cumple la ley europea

"No he estudiado todavía el acuerdo. He pedido al servicio jurídico de la Comisión que presente un dictamen pero me parece que está en línea con la legislación de la UE", ha expresado en una rueda de prensa, tras participar en el debate con el canciller austriaco, Sebastian Kurz, que ha tenido lugar en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).

El austriaco, por su parte, se ha limitado a confiar en que el acuerdo sirva para que el Gobierno alemán pueda tener una "línea común" sobre política migratoria y ha avanzado que su Ejecutivo emitirá esta tarde un comunicado al respecto.

La CDU de Merkel y la CSU llegaron este lunes por la noche a un acuerdo después de que Seehofer ofreciera por sorpresa su dimisión a la cúpula de su partido ante la falta de consenso con Merkel.

El acuerdo prevé la creación de "centros de tránsito" desde donde serán devueltos los extranjeros, ha explicado Merkel, lo que previsiblemente supone su internamiento y deportación forzosa. La canciller ha explicado que este acuerdo es el resultado de las negociaciones entre su partido y la CSU, "un muy buen compromiso".