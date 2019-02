Juncker se reúne con May este lunes en Sharm el Sheij tras el aplazamiento de la votación sobre el Brexit

Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión Europea, ha informado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter de que el encuentro de Juncker con la 'premier' británica tendrá lugar a las 12.15 horas (11.15 hora peninsular española) en Sharm el Sheij, donde se celebra la cumbre de la Unión Europea con la Liga Árabe.

Juncker y May se vieron la semana pasada en Bruselas por segunda vez este mes, en un intento por desbloquear el punto muerto en que se encuentra el acuerdo del Brexit. A un mes de que se produzca la salida automática de Reino Unido, con o sin acuerdo, ambos han decidido mantener contactos regulares para tratar de acordar las garantías que convenzan a Westminster. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también tiene previsto reunirse con May.

El encuentro de May con Juncker llega después de que la votación en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo del Brexit presentado por May haya sido aplazada hasta el 12 de marzo. El domingo, fuentes de la Unión Europea contaron al diario británico 'The Guardian' que la aplicación del Brexit podría llegar a aplazarse hasta el año 2021 si la Cámara de los Comunes mantiene su rechazo al texto pactado por los 27 con May.