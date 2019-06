Juncker discute con Kushner el conflicto palestino-israelí y las relaciones comerciales bilaterales

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que ha sido muy crítica con la decisión de Washington de trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén y ha venido reiterando en los últimos meses que la única solución viable para la región es una solución de dos estados, también ha participado en el encuentro.

El encuentro se ha producido a petición de Kushner a su regreso de una gira por Marruecos, Jordania e Israel y antes de la conferencia que acogerá Bahréin los días 25 y 26 de junio, donde se espera que Washington desvele la parte económica de su plan para ayudar a resolver el conflicto palestino-israelí.

Juncker y Mogherini han "escuchado" durante el encuentro "las ideas" del yerno de Trump y "han subrayado los intereses fundamentales de la Unión Europea para una paz duradera y sostenible y la estabilidad en la región", según han informado fuentes del Ejecutivo comunitario.

También le han trasladado que "el desarrollo económico de toda la región es crucial", pero le han dejado claro que "debe ir acompañado por un proceso político viable, que tenga en cuenta las aspiraciones tanto de los palestinos como de los israelíes".

Maja Kocijancic, portavoz de Mogherini, reiteró este lunes en rueda de prensa la posición de la Unión Europea a favor de "la solución de dos estados", si bien rechazó valorar las declaraciones de este domingo de Kushner, poniendo en duda la capacidad de gobierno de los palestinos.

Además, Kushner no quiso aclarar si el plan de la Administración de Donald Trump para tratar de resolver el conflicto palestino-israelí, que todavía no ha sido desvelado, incluye o no la perspectiva de dos estados.

El Ejecutivo comunitario ha recordado que todavía no hay "ningún plan oficial" de la Administración estadounidense y ha rechazado pronunciarse sobre las "alegaciones" respecto a la donación de fondos por la Fundación de la familia Kushner a asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, que la Unión considera ilegales según el Derecho Internacional.

"El proceso de diligencia debida se aplica", ha subrayado la portavoz comunitaria, Mina Andreeva, en rueda de prensa antes del encuentro, insistiendo en que las puertas de la institución están abiertas a "interlocutores de toda la sociedad y la vida política".

RELACIONES COMERCIALES

Ambas partes también han discutido las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos, ha informado el Ejecutivo comunitario sin dar detalles de lo discutido.

Las relaciones comerciales se han visto deterioradas a raíz de los aranceles al acero y al aluminio que impuso Estados Unidos y que llevó a la UE a imponer tomar medidas de represalia.

La Unión ha ofrecido a Estados Unidos negociar un acuerdo de libre comercio limitado que cubra los bienes industriales pero ha dejado claro que no incluirá la agricultura en el acuerdo y no aceptará una reducción unilateral de sus exportaciones de automóviles a Estados Unidos tras la amenaza de imponer aranceles a los coches procedentes de la UE.

El embajador estadounidense ante la UE, Gordon Sondland, ha restado importancia a las diferencias entre Estados Unidos y la UE, que son "menores" y ha subrayado su buena cooperación con Mogherini durante la recepción del Día de la Independencia de Estados Unidos, a la que también ha asistido Kushner.

Por contra, finalmente no ha podido acudir a la misma el secretario de Estado, Mike Pompeo, que se ha quedado en Londres para acompañar al presidente, Donald Trump, en su visita oficial a Reino Unido.

Mogherini también ha restado importancia a los "desacuerdos" entre ambas partes y ha insistido en la importancia de su cooperación, al tiempo que ha puesto en valor la ayuda estadounidense para librar a Europa del nazismo.