Juncker discute con Kushner el conflicto palestino-israelí este martes en Bruselas

En la reunión, que se producirá a petición de Kushner, "discutirán la situación en Oriente Próximo y otros asuntos geopolíticos", ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva.

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que ha sido muy crítica con la decisión de Washington de trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén Este, también se sumará al encuentro, que se produce a su regreso de la gira de Kushner por Marruecos, Jordania e Israel y antes de la conferencia que acogerá Bahréin los días 25 y 26 de junio donde se espera que Washington desvele la parte económica de su plan para ayudar a resolver el conflicto israelo-palestino.

Su portavoz, Maja Kocijancic, reiteró este lunes la posición de la Unión Europea a favor de "la solución de dos estados" si bien rechazó valorar las declaraciones de este domingo de Kushner, poniendo en duda la capacidad de gobierno de los palestinos, al tiempo que no quiso aclarar si el plan de la Administración de Donald Trump para tratar de resolver el conflicto israelo-palestino, que todavía no ha sido desvelado, incluye o no la perspectiva de dos Estados.

El Ejecutivo comunitario ha recordado que todavía no hay "ningún plan oficial" de la Administración estadounidense y ha rechazado pronunciarse sobre las "alegaciones" respecto a la donación de fondos por la Fundación de la familia Kushner a asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, que la Unión considera ilegales según el Derecho Internacional.

"El proceso de diligencia debida se aplica", ha subrayado la portavoz comunitaria, que ha insistido en que las puertas de la institución están abiertas a "interlocutores de toda la sociedad y la vida política".

La portavoz no ha confirmado si las disputas comerciales entre la UE y Estados Unidos también se abordarán en el encuentro dado que "no hay una agenda programada" de antemano, aunque las cuestiones geopolíticas sí podrían cubrir asuntos comerciales.