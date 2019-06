Mundo

Juncker: El acuerdo del Brexit es entre Reino Unido y la UE y quien releve a May tendrá que respetarlo

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha avisado este martes a Londres de que sea quien sea el nuevo primer ministro que releve en el cargo a Theresa May "tendrá que respetar" el acuerdo del Brexit, porque no se trata de un pacto que hayan negociado en su nombre él y la propia May, sino un "Tratado entre Reino Unido y la UE".