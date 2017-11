Juan Manuel Santos publica las últimas declaraciones de la renta tras acusaciones de 'Papeles del Paraíso'

"Mi declaración de renta es pública, así como las explicaciones que hace dos semanas ofrecí sobre Paradise Papers", señala Santos en un comunicado que acompaña a las declaraciones.

Santos fue director de la empresa Global Tuition & Education Insurance Corporation hasta 2000, antes de ocupar la cartera de Hacienda. Solo estuvo en un año y medio en esa firma, tiempo durante el cual solo asistió a una junta directiva, según 'El Tiempo'.

Santos no recibió ninguna remuneración durante ese lapso ni tampoco hizo ninguna inversión en esa compañía y recordó hace dos semanas que no ha invertido en la compañía Global Tuition.

"Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía", ha asegurado Santos. "Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos", ha añadido.

"Los temas de educación siempre han sido de gran interés para mí. Fui muchos años miembro del consejo directivo de la Universidad de la Andes y fundador del colegio Los Nogales. Por ese motivo me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo", ha aseverado.

"Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios", ha argumentado.

El presidente sostuvo que su relación como miembro de junta terminó antes de que asumiera como Ministro de Hacienda y que "no hubo lugar a remuneración alguna pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar". "No he tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo", ha apostillado.