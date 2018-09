Johnson insta a May a deshacerse de su plan para el Brexit

Johnson, que ha criticado en numerosas ocasiones a la dirigente británica, ha señalado que su plan constituye una "humillación moral e intelectual" que supondrá una "traición para el electorado" dado que deja a Reino Unido "medio dentro, medio fuera" de Europa.

"Ha habido un fallo colectivo en el Gobierno, un colapso de la voluntad por parte del establishment británico para cumplir con el deseo del pueblo", ha aseverado en un artículo publicado en el diario local 'Daily Telegraph'.

En este sentido, ha afirmado que "es el momento de cambiar el curso de las negociaciones y hacer justicia ante el potencial del Brexit". Johnson fue uno de los principales defensores del Brexit en el marco del referéndum celebrado en 2016.

El exministro dimitió el pasado mes de julio debido a que no compartía las propuestas de May sobre la salida de Londres del bloque comunitario. May ha insistido en varias ocasiones en que su visión del Brexit es la única válida.

Desde que dejó su cargo, Johnson ha escrito varias columnas en periódicos instando a los conservadores a presionar a May para que abandone las propuestas en la conferencia del partido prevista en septiembre.

A principios de septiembre el mandatario sostuvo que la primera ministra ha "envuelto la Constitución británica con un chaleco bomba y entregado el detonador" a la Unión Europea con sus planes para el Brexit.